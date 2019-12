ÖVP und Grüne verhandeln auch nach Weihnachten weiter. Was Kurz will.

Wien. Auch gestern verhandelten die Fachgruppen Mi­gration und Umwelt. Genau jene zwei Themen sind die Knackpunkte für die türkis-grüne Koalitionsfindung. VP-Chef Sebastian Kurz kündigt im oe24.TV-Interview denn auch an, dass die ÖVP in Sachen ihrer bisherigen Migrationspolitik nicht weichen werde. Dafür seien die Türkisen zu „Kompromissen“ in Umwelt- und Klimapolitik bereit. Kurz betont allerdings auch, dass die ÖVP „keine neuen Steuern“ wolle. Die Grünen wollen freilich Ökosteuern, um ihren Wahlkampfschwerpunkt durchzubringen.

Dafür wäre die Partei von Werner Kogler zu Kompromissen in der Zuwanderungspolitik bereit.

Derzeit zeichnet sich ein Abtausch ab. Die Türkisen könnten ihre bisherigen Schwerpunkte Migration, Asyl und eine angestrebte sinkende Steuerlast, die Grünen ihre Kernthemen Klima- und Sozialpolitik durchbringen.

Kurze Pause. Stimmungstechnisch – auch gestern verhandelten Kurz und Kogler – dürfte es zwischen Türkis und Grün gut laufen. Die Details sind aber noch offen. Daher wird auch während der Urlaubszeit – nur der 24., 25. und 26. Dezember sind für die Regierungsverhandler frei – weiterverhandelt.

Angelobung in zweiter Jännerwoche möglich

Neujahrsbaby. Wenn alles glattgeht – derzeit wird über die Ministerienaufteilung verhandelt –, könnte es ein türkis-grünes Neujahrsbaby geben. Anfang Jänner soll das Koalitionsübereinkommen zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler jedenfalls stehen.

Die Grünen bräuchten dann noch eine Woche, um ihren Bundeskongress einzuladen. Dort stimmen dann 290 grüne Delegierte über den Pakt ab. Und die Angelobung der ersten türkis-grünen Regierung Österreichs durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wäre in der zweiten Jännerwoche möglich.

Sebastian Kurz im Interview