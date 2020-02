Kurz in einer Reihe mit Hitler - darf Satire alles?

Kurt Tucholsky, der sich nicht mehr wehren kann, muss stets herhalten, wenn die Frage "Was darf Satire?" gestellt wird. "Alles!", hatte der darauf geantwortet, und er hatte natürlich recht. Satire darf alles sagen.

Aber eines darf Satire nicht: Schlecht sein. Das Recht, alles zu dürfen, berechtigt nicht dazu, jeden Dreck hinzurotzen, der ihm gerade eingefallen ist, und es als Satire zu deklarieren.

Das deutsche Satiremagazin Titanic begeht in seiner aktuellen Ausgabe den 100. Geburtstag der NSDAP auf ihrem Titel mit einer Galerie von Köpfen, die von den Machern für Nazis oder zumindest für Geistesverwandte des Nationalsozialismus gehalten werden. Auch fünf Österreicher haben es aufs Cover geschafft, darunter Sebastian Kurz. Huch, wie provokant.

Das ist mit Verlaub, wenn überhaupt, schlechte Satire und unerträglich dumm. Wer Kurz, Papst Benedikt oder Günter Grass in eine Reihe mit Nazi-Kriegsverbrechern wie Hitler, Goebbels oder Göring stellt, ist jenseitig, daneben und hat vor allem nichts verstanden.

Die "Titanic" war in ihren Gründungsjahren in den Achtzigern ein grandioses bissiges und treffsicheres, Magazin, für das die besten Satiriker Deutschlands (die aus dem pardon-Team kamen) geschrieben haben, heute hat sie nicht einmal mehr Maturazeitungsniveau.

Satire darf alles - ja eh. Sie muss alles dürfen können. Aber wer mit ihr so vertrottelt, so unreflektiert und so pubertär daherkommt, beschädigt dieses unverzichtbare Instrument der freien Meinungsäußerung nachhaltig.