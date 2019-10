Kurz ist Kaiser bei Vorzugsstimmen

Wien. Das gab es noch nie: Der Sieger der Nationalratswahl, also ÖVP-Chef Sebastian Kurz, bekam mehr Stimmen als die Zweit- und Drittplatzierten, also SPÖ und FPÖ, zusammen. Und zwar um genau 4.883 Stimmen mehr. Konkret wurden die Türkisen am Sonntag von 1.789.417 (37,5 Prozent) der Österreicher angekreuzt. 1.011.868 – das sind 21,2 % – gaben ihre Stimme der SPÖ, und nur 772.666 (16,2 %) wählten diesmal die FPÖ.

Zusammen erreichten Rot (40) und Blau (31) damit exakt gleich viele Mandate wie die ÖVP.

Sebastian Kurz führt auch bei Vorzugsstimmen-Wahl

Auch bei den bundes­weiten Vorzugsstimmen hat Kurz, wie schon bei der Wahl 2017, meilenweit die Nase vorn: Laut dem bisher veröffentlichten Zwischenstand in ­sieben Ländern (Wien und das Burgenland fehlen noch) führt Kurz mit 129.532 Vorzugsstimmen. FPÖ-Listenzweiter Herbert Kickl kommt auf 58.158 und liegt damit vor FPÖ-Chef Norbert Hofer (23.620). SP-Chefin Rendi-Wagner kommt auf 12.911 Stimmen und Grünen-Chef Kogler auf 16.086 Stimmen.