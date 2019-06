Kurz knackt auf Instagram 100.000-Fan-Marke

Am Wochenende war es soweit: Altkanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz durchbrach auf seinem Instagram-Account die 100.000-Abonnenten-Grenze. Alleine in den letzten 4 Wochen hatte er ein Plus von 20.000 Fans. Damit liegt er vor Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der auf knapp 92.000 Abonnenten kommt auf Platz eins unter den österreichischen Politikern auf Instagram. Rendi-Wagner liegt derzeit bei 18.000 und Norbert Hofer bei 46.000 Abonnenten.

Social Media Kaiser. Auch auf Facebook ist Sebastian Kurz mit knapp 805.000 Followern voran. Der ÖVP-Chef hat Strache überholt und hat neun Mal so viele Fans auf Facebook wie etwa Rendi-Wagner.