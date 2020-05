Kurz spricht von Corona-Tausender

Arbeitervertreter wünschen sich einen Bonus für die Helden der Krise.

Die Regierung trifft jetzt Vertreter der Sozialpartner zu einem Gespräch über Maßnahmen für Standort und Beschäftigung angesichts der Coronakrise.

Sozialpartner und Regierung treffen sich für ein erstes Abtasten, wie es gegenüber oe24 heißt. Es würden die Arbeitsgruppen gebildet und eingeteilt. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigt eine Reihe von Gesprächen zu mehreren Bereichen der Öffnung an.Den Auftakt machen die Sozialpartner. Außer dem werde noch mit Wirtschaftswissenschaftlern und den Arbeitgebern gesprochen. In den nächsten Wochen sollen die Gespräche folgen.

Im Gespräch der Regierung mit den Sozialpartnern gehe es heute konkret um den Corona-Tausender für die Helden der Krise (in welcher Form auch immer wie etwa über Steuersenkung) oder Gutscheine für Hotel & Gastronomie, als Dankeschön für ihren Einsatz in der schwierigen Corona-Zeit. Die Maßnahmen könnten den Tourismus ankurbeln und damit die Wirtschaft. Aber es gebe noch viele weitere Ideen, die in den Gesprächen zum Thema werden würden, so Kurz.

Vizekanzler Werner Kogler sagte auf der Pressekonferenz, dass man mit den Sozialpartnern auch Maßnahmen um der Arbeitslosigkeit gegenzusteuern, diskutiert.

Derzeit verhandeln die Sozialpartner mit der Regierung hinter verschlossenen Türen.