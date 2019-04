Kurz traf den reichsten Mann Chinas

Der chinesische Internetriese Alibaba sprengt alle Dimensionen. Eine Milliarde Kunden habe seine Firma bereits, davon 700 Mio. in China. Zwei Mrd. würde er anstreben, sagte Gründer Jack Ma am Donnerstag beim Besuch von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Firmenzentrale in Hangzhou.

Alibaba schult regelmäßig Unternehmer aus anderen Ländern, wie sie den chinesischen Markt besser erreichen können. Ma sagte Kurz zu, 30 Unternehmen aus Österreich so eine Schulung anzubieten. Für den Kanzler eine Chance, den heimischen Export in den rasant wachsenden Markt zu fördern.

Kurz weilt bis Montag in China, nimmt u. a. am Forum Seidenstraße teil und trifft Präsident Xi Jinping.