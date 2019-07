Kurz trifft Arnie und Apple-Boss

Silicon Valley. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Sebastian Kurz weilt seit einer Woche in Kalifornien. Bei Strandspaziergängen zwischen Venice Beach und Santa Monica mit Freundin Susanne Thier wollte der Altkanzler ein wenig Energie tanken, ehe es am heutigen Samstag wieder beruflich weitergeht. Auch ein Treffen mit Arnold Schwarzenegger in dessen Villa stand dem Vernehmen nach beim Privaturlaub an.

Besuche bei Apple, Tesla, Google, Netflix und Co.

In den kommenden Tagen ist Kurz wieder dienstlich in den USA unterwegs – im Silicon Valley. Im kalifornischen IT-Mekka stehen für den ÖVP-Chef Visiten bei Internet-Giganten, Start-up-Unternehmen und Tech-Experten am Programm.

So zieht es ihn gleich am Sonntag auf die Elite-Uni Stanford, wo er sich mit dem österreichischen Professor Friedrich Prinz über Batterie- und Wasserstofftechnologie austauschen wird. Für Montag ist ein Besuch bei Google und ein Treffen mit Reed Hastings, dem CEO des Streaming-­Giganten Netflix, geplant. Gleich im Anschluss geht es weiter zu Facebook-Manager Nick Clegg. Auch bei Tesla und Experten für künstliche Intelligenz will Kurz sich über neueste Entwicklungen schlaumachen.