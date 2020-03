Kurz über Geschäftsschließung: ''Unser Land muss auf Minimalbetrieb heruntergefahren werden''

Besuchsverbote in Spitälern & Seniorenheimen, sowie Schulschließungen

Bereits gestern wurde zusätzlich zu den Schulschließungen auch ein Besuchsverbot in Spitälern und Seniorenheimen in Kraft gesetzt. Dies soll dazu dienen ältere Menschen, die als besonders gefährdet gelten, vor einer möglichen Infektion bewahren. Sollten Eltern keine Möglichkeit zur Kinderbetreuung haben, können sie die Schüler auch weiterhin in die Schule bringen. Für eine Betreuung werde gesorgt. Auf keinen Fall solle man die Kinder zu den Großeltern bringen!