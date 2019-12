Der Poker um Türkis-Grün geht auch in den nächsten Wochen weiter.

"Tempo ist wichtig, aber Qualität ist noch wichtiger", sagt ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montagnachmittag vor Journalisten. Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gehen also weiter. Eine Entscheidung werde es dann in den nächsten Wochen geben. Diese seien dann entscheidend. "Die Parteien sind sehr unterschiedlich", betont Kurz.

Bisher verliefen die Verhandlungen sehr vertrauenswürdig und ordentlich, so Kurz. Und auch Grünen-Chef Werner Kogler zeigt sich noch optimistisch und beteuert, dass das Ziel beider Parteien eine Koalition sei, allerdings müsse man auch darauf achten, dass die Vereinbarung dann auch die Handschrift beider Parteien trägt.