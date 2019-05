LIVE: Das sind die neuen Minister

Strolz appelliert an Verantwortung der Politik

NEOS-Chef Matthias Strolz hat sich anlässlich der Präsentation seiner TV-Sendung zur aktuellen politischen Lage zu Wort gemeldet und an die Verantwortung der handelnden Politiker appelliert. "Ich hoffe, dass alle ihrer Verantwortung gerecht werden und nicht nur im Sinne einer taktischen, kurzfristigen Profilierung agieren. Das wäre grob fahrlässig und frevelhaft."

Er habe den Ibiza-Skandal anfangs versucht, mit Humor zu verdauen, "der ist mir aber inzwischen abhandengekommen". Österreich sei an einem kritischen Punkt und stehe vor einer Staatskrise. Er frage sich daher, was mit den handelnden Akteuren los ist, so Strolz, der mit seiner TV-Sendung einen kleinen Beitrag zu einer Gegenstrategie gegen die generell vorherrschende "destruktive Dynamik in der Gesellschaft leisten will".