LIVE: Neue Regierung ist jetzt angelobt!

VdB erklärt das "typisch Österreichische"

Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag die neuen Minister der Übergangsregierung angelobt. In seiner Rede vor der Zeremonie, sagte VdB zur aktuellen Regierungs-Krise und dem Umgang damit, was dabei typisch Österreichisch sei.

Das "typisch Österreichische"

Es gebe noch etwas mehr, sagt Van der Bellen, etwas, das nicht durch Gesetze zu fassen sei. Das "typisch Österreichische", sagt VdB.

Laut Bundespräsident seien diese typischen Eigenschaften: "Zuversicht. Das typische "Das werden wir schon schaffen", so VdB. Außerdem "Mut. Mutig in die neuen Zeiten", und dass stehe schon in der Bundeshymne und Drittens "Im Gespräch bleiben." Genau das will Van der Bellen nochmals betonen: "Beim Reden kommen die Leut zusammen".