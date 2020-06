Hafenecker (FPÖ): "Ich erwarte mir sehr viel vom heutigen Tag"

Eine Frage sei für Christian Hafenecker zentral: Ist jeder Bürger vor dem Gesetz her gleich? Das Video liegt vor und dennoch ist es nicht da. Die deutschen Journalisten schaffen das Video in drei Tagen zu transkribieren und im Innenministerium schafft man dies in 40 Tagen nicht, so Hafenecker. Viel Lob hat Hafenecker für Zadic über. "Sie stellt sich gegen den ÖVP-Machtapparat", so Hafenecker. "Wir wollen heute herausfinden, wie es um unseren Rechtsstaat bestellt ist und ob sich die Dominanz er ÖVP in der Koalition weiter ausbaut", so Hafenecker .