LIVE-Ticker: Kurz will mit allen Parteien reden

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch ÖVP-Chef Sebastian Kurz als ersten der Parteiobleute zu einem informellen Gespräch in der Hofburg empfangen. Man habe das Ergebnis der Nationalratswahl sowie das weitere Vorgehen in den kommenden Monaten besprochen, sagte Kurz nach dem rund einstündigen Treffen. Formelle Gespräche wird es erst nach dem Auftrag zu Regierungsbildung geben.



Klar sei nach dem Wahlergebnis, dass die ÖVP den "eindeutigen Auftrag" erhalten habe, den bisherigen Weg fortzusetzen, meinte Kurz nach dem Gespräch mit Van der Bellen. Fragen wollte der ÖVP-Chef noch nicht beantworten.



Am Nachmittag gehen die Gespräche der Parteiobleute bei Van der Bellen weiter. Um 13.30 Uhr kommt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, um 16.00 Uhr folgt FPÖ-Chef Norbert Hofer. Am Donnerstag werden dann der Vorsitzende der Grünen, Werner Kogler, und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in der Hofburg empfangen.



Poker um Koalitionen beginnt

Keiner will sich momentan in die Karten schauen lassen. Kein Wunder. Sebastian Kurz und Werner Kogler spielen derzeit schließlich politisches ­Poker.

Es geht – erraten – um die Bildung der nächsten Regierung, und da wollen Türkis und Grün natürlich am Ende die besseren Karten für Verhandlungen in der Hand haben. Hinter den Kulissen bereiten der Türkis-Chef und der Grün-Boss freilich ihre jeweiligen Parteien bereits auf gemeinsame Sondierungsgespräche kommende Woche vor. Wahlsieger Kurz holte sich gestern dafür im VP-Vorstand grünes Licht für Talks – offiziell wird er mit allen Gesprächen führen – mit Grün. Ebenfalls gestern und Freitag versammelt Kogler die Seinen zu Sitzungen. Dort soll auch entschieden werden, wer in die Verhandlungsrunden gehen werde.

Erste Talks Kurz und Kogler bereits kommende Woche

Kommunikation. Heute um 10.30 Uhr soll Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein erstes Gespräch mit Kurz führen. Danach wird er noch alle übrigen Parteichefs treffen. Dann soll der ÖVP-Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragt werden und ab Montag „Sondierungsgespräche“ mit allen Parteichefs führen. Insider von Türkis und Grün gehen davon aus, dass spätestens die Woche darauf dann türkis-grüne Verhandlungen beginnen sollen. Beide Seiten schrauben offiziell die Erwartungshaltungen zurück. Im Hintergrund beraten aber die schwarz-grünen Koalitionsverhandler von 2003 jetzt Kurz und Kogler (siehe Politik-Insider rechts), damit diesmal auch wirklich ein Koalitionsübereinkommen stehen könne.

Beide Seiten brauchen allerdings Zeit, um ihre Hard­liner zu besänftigen. Daher wollen Türkis und Grün auch mit klaren inhaltlichen Vorschlägen – die einen fordern etwa ein umfassendes Klimapaket, die anderen ein Beibehalten des rigiden Migrationspolitikkurses – in die Verhandlungen gehen, um „die Fehler von damals zu vermeiden“, so ein VP-Stratege.

Auch Koalitionsoption mit Roten bleibt noch im Talon von VP-Chef

In der SPÖ gibt es doch einige, die gerne ihre Partei wieder in einer ­Bundesregierung sehen würden. Die SP-Gewerkschaftsvertreter sind ebenso dafür wie einige rote Landeschefs. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dürfte auf eine ­Regierung mit Sebastian Kurz hoffen.

Für den VP-Chef ist das Comeback der alten „großen“ Koalition alles andere als eine Lieblingsvariante. Aber auch in seiner Partei favorisieren einige Länder durchaus diese Option. Allerdings würde die ÖVP auf „Stabilität“ bei den Roten hoffen. In der türkisen Welt beobachtet man die Wirren in Rot daher derzeit genau.

Ein ÖVP-Mann: „Wir hätten uns nach dem roten Wahldesaster größere Konsequenzen erhofft …“

