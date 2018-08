Es ist entschieden: Der Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer, kehrt in die Politik zurück. Er nimm das Mandat an, auf das er wegen der antisemitischen Liedertexte in seiner Burschenschaft Germania nach der NÖ-Wahl im Jänner verzichtet hatte. Angelobt wird er am 20. September, da tritt der Landtag das nächste Mal zusammen.

Wr. Neustädter Mandat. Landbauer wird – das ist schon fix – das Mandat seines Wiener Neustädter Freundes Michael Schnedlitz übernehmen. Aber eben nicht nur: Laut FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird Landbauer auch geschäftsführender Klubobmann werden. Das heißt: Ohne Nebenjob – und derzeit ist keiner von Landbauer bekannt – wird der gelernte Skilehrer im Monat 12.257 Euro brutto verdienen, 14 Mal. Hätte Landbauer einen Nebenjob, wären es immer noch 8.755 Euro brutto im Monat.

Oder zwei Chefs? Das bedeutet aber auch, dass der derzeitige Klubchef Martin Huber seinen Posten räumen müsste. Außer, die FPÖ leistet sich wie im Nationalrat gleich zwei Klubobleute. Wäre ein sehr teurer Spaß.