Iris Eliisa Rauskala, die Leiterin der Präsidialsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), soll laut einem Medienbericht die neue Bildungsministerin werden. Gespräche dazu sollen mit Bundespräsident Van der Bellen am Freitag in der Hofburg geführt worden sein. Ob das tatsächlich so ist, wird sich spätestens am Montag zeigen, wenn das restliche Regierungsteam vorgestellt und angelobt werden soll.

Wer ist Iris Rauskala?

Die Wirtschaftswissenschafterin kam 1978 in Helsinki zur Welt. Seit Juli 2018 hat sie die Leitung der Präsidialsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung inne. 2009 schloss sie die Grundausbildung für den Bundesdienst im Wirtschafts- und Arbeitsministerium ab. Sie absolvierte den "14. Strategischen Führungslehrgang" und arbeitete als wissenschaftliche Lehrbeauftragte an der Uni Innsbruck und an der Europäischen Akademie in Bozen. Rauskala ist seit 2015 stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats des Forschungsfonds FWF.