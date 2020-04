''Letztklassig'': ORF-Star mit brutaler Attacke gegen Kollegin

Als Antwort auf Kritik einer Journalistin leistete sich Hans Bürger eine Entgleisung der besonderen Art.

Unfassbare Entgleisung des stellvertretenden ORF-Chefredakteurs Hans Bürger. Nachdem die Journalistin Livia Klingl Bürger auf Twitter kritisierte, konterte dieser weit unter seinem Niveau. "Einmal nöcht' ich so verliebt sein wie der Hans Bürger in den Herrn Kurz!", schrieb sie.

Aber anstatt konstruktiv auf die Kritik zu kontern, verliert er die Nerven. "Du bist sowas von letztklassig. Schade, dass ich hier nicht schreiben kann, wie damals aus einer Sekretärin eine Redakteurin geworden ist. Aber vielleicht mach ichs ja irgenwann einmal", so der ORF-Star. Dass seine Reaktion nicht korrekt war, wurde ihm aber auch schnell bewusst. "Ich entschuldige mich in aller Form bei @liviaklingl für eine wirklich letztklassige Tweet-Antwort. Da sind mir jetzt leider die Nerven durchgegangen. Vielleicht, weil ich so enttäuscht war, das eine Ex-Kollegin, die ich Jahrzehnte kenne, so schreibt. Tut mir wirklich leid", schrieb er.

Klingl startete in der Inforamtionsabteilung des ORF ihre Karriere, ehe sie 1989 zum "Standard" und dann zum "Kurier" wechselte.