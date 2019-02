Liste-Jetzt-Chefin Stern rechnete in Song mit Strache ab

Im Dirndl, die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und eine Gitarre in der Hand - so zeigt sich Maria Stern, mittlerweile Parteichefin der "Liste Jetzt", in einem Youtube-Video aus dem Jahre 2012.

Darin singt sie ausgerechnet über FPÖ-Chef und mittlerweile Vizekanzler Heinz-Christian Strache und rechnet mit ihm ab. "Strache, Strache, Strache - dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren Österreich einfach zu und lachen so wie du", singt sie. In den folgenden zwei Minuten wird das FPÖ-Programm auf musikalische und wohl satirische Weise zerpflückt.

"Die Politiker in Brüssel, die sind alle wahnsinnig saublöd. Europa, das war gestern, weil selbst a Wiking-Jugend haben die ned", heißt es in dem Satiresong. Aber nicht nur die negative Haltung zur EU wird darin thematisiert. Natürlich kommt auch das Thema Migration vor. "90 Prozent der Nutten sind Migrantinnen, die nehmen unseren Frauen die Arbeitsplätze weg", heißt es weiter.

Diese Liedzeile - "90 Prozent der Nutten sind Migrantinnen, die nehmen unseren Frauen die Arbeitsplätze weg" - analysiert sie die ständigen, immer noch anhaltenden Attacken gegen die Wiener Stadtregierung.

Als Singer-Songwriterin bekannt

Die Videos kamen jetzt wieder auf, da die Journalistin Anna Thalhammer sie auf Twitter geteilt hat. Stern ist bekannt als Singer-Songwriterin. Ihr Lied "One Billion Rising - Why?" wurde 2014 zum österreichischen Beitrag der AÖF für den internationalen Tag "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Was die "Liste Jetzt"-Chefin heute zu ihrem Song sagt, ist noch offen. Stern war vorerst nicht zu erreichen.

Hitlergruß-Eklat

Am Ende folgt ein Eklat. "Und wenn Europa wieder brennt, dann spielen wir die Feuerwehr. Darin haben wir Übung, das ist ja noch gar nicht so lange her" - Maria Stern setzt am Ende zum Hitlergruß an, um auf die Nazi-Zeit anzuspielen.

Auch Teil 1

Das ist übrigens nicht das einzige Lied über den FP-Chef. Es gibt auch einen ersten Teil, der aus dem Jahr 2010 stammt. Melodie und Refrain sind gleich, nur die Strophen verändert.