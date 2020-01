Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" (DAÖ)

Bereits im Vorfeld kündigte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine Rede am Neujahrstreffen der "DAÖ" an. Ob er auf der Liste der "Allianz für Österreich" bei der anstehenden Wien-Wahl ins Rennen gehen wird, soll Strache Donnerstagabend in den Sofiensälen bekannt geben.