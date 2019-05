Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich am Dienstagabend direkt an die Bevölkerung wenden. Der Präsident hält um 19.45 Uhr in der Hofburg eine Rede zur aktuellen politischen Lage. Der ORF wird live übertragen. Nach Informationen aus der Hofburg wird der Präsident dabei aber noch keine Namen zur Übergangsregierung nennen.