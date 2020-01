Liveticker: Kogler: "Wir haben es uns nicht leicht gemacht"

Letzte SPÖ-Appelle an die Grünen

Unmittelbar vor Beginn des Grünen Bundeskongresses hat die SPÖ noch einmal an die Öko-Partei appelliert, der ÖVP das Stoppschild aufzustellen und auf den Weg des sozialen Ausgleichs zurückzukehren. "Es kann nicht sein, dass man den sozialpolitischen Mantel bei Eintritt in eine Regierung abgibt", sagte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried.

In einer Aussendung kritisiert er neuerlich Milliardengeschenke an Großkonzerne und Aktionäre zu Lasten der Arbeitnehmer im Regierungsprogramm und sah den sozialen Ausgleich in Österreich gefährdet. SPÖ-Klimaschutzsprecherin und SJ-Vorsitzende Julia Herr befürchtet, dass sich die von den Grünen gesteckten Ziele in Sachen Klimaschutz schnell in Luft auflösen würden, weil es keine Gegenfinanzierung für die geplanten Maßnahmen gebe und das ÖVP-geführte Finanzministerium nicht genügend Geld dafür bereitstellen werde.

Für den FSG-Vorsitzende im ÖGB, Rainer Wimmer, ist das Regierungsprogramm aus gewerkschaftlicher Sicht "mehr als enttäuschend". Trotz einiger guter Ansätze gebe es vor allem für Arbeitnehmer kaum Verbesserungen. Die "Grauslichkeiten" der türkis-blauen Vorgängerregierung, wie der 12-Stunden-Tag, die Benachteiligung der Arbeitnehmer in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) oder bei der Karfreitags-Regelung würden nicht korrigiert, beklagte Wimmer.