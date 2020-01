Liveticker: Spannung vor grüner Entscheidung über Koalition

Gestern beriet der grüne Vorstand, heute entscheiden 276 Grüne über Koalitionspakt.

Salzburg. Bis in die Nachtstunden sollten gestern in Salzburg Grüne noch inoffiziell diskutieren. Zuvor hatte der erweiterte grüne Bun­desparteivorstand mit rund 30 Teilnehmern in Salzburg die erste Vorentscheidung zum türkis-grünen Koalitionspakt getroffen: „Sowohl der Nationalratsklub als auch der Bundesvorstand waren einstimmig für den Koalitionspakt und empfehlen die Annahme. Es gab eine ex­trem starke Einigkeit“, verkündete ein erleichterter Werner Kogler.

Heute steht im Salzburg Congress die Stunde der Entscheidung an: Ab 13 Uhr kämpfen Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und seine Minister hier für eine klare Mehrheit für das türkis-grüne Koalitionsübereinkommen.

Dabei schwanken einige Grüne zwischen Euphorie – 2017 waren die Grünen bekanntlich aus dem Parlament geflogen – und echter Sorge. Maßnahmen wie die Sicherungshaft lösen in der Öko-Bewegung echte Grundrechtsbedenken aus.

Mitverhandler Harald Walser drückt aus, was viele denken: „Was wäre die Alterna­tive gewesen?“, beschwört er das türkis-blaue Gespenst herauf. Daher werde die grüne Basis mit „klarer Mehrheit, aber mit Bauchweh“ Ja zur Koalition sagen, glaubt der Vorarlberger. Kogler appellierte noch am Abend an die Delegierten: „Wir sind vom Nachzügler zum Vorreiter beim Klimaschutz geworden. Es gibt beim Sozialen eine klare grüne Handschrift.“ Ob es nützt?