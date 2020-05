Lob von Trump "Kurz did a fantastic job"

Am heutigen 8. Mai jährt sich zum 75. Mal die Befreiung Österreichs vom nationalsozialistischen Terrorregime.

Vor 75 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Die Befreiung feiert Österreich aufgrund der Corona-Pandemie virtuell. Auch die alliierten Befreiungsmächte USA, Russland, Frankreich und Großbritannien haben ihre Botschaften per Video an Österreich geschickt.

US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin melden sich im Video persönlich zu Wort. Beide gedenken der vielen Opfer, die der Krieg gefordert hat und loben die guten Beziehungen, die die Länder heute, 75 Jahre nach Kriegsende, zueinander aufgebaut haben.

Kurz: Lob von Trump

Donald Trump lobt vor allem Bundeskanzler Kurz über den grünen Klee. "Kurz did a fantastic job", so Trump. Die beiden Nationen USA und Österreich würden eine sehr gute soziale und wirtschaftliche Beziehung führen. Diese Verbindung werde für immer halten, betont der US-Präsident.

Die Reden der Alliierten zum 75. Befreiungstag

Video zum Thema: Rede Putin Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema: Rede Trump Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema: Rede Botschafter Saint-Paul stellvertretend für Präsident Macron Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen