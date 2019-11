Löger war zuletzt in der Casinos-Causa ins Visier der Ermittler geraten. Nun nahm er sich offiziell selbst aus dem Rennen.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz bedauert den Rückzug von Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) aus der Politik. Löger hatte am Mittwoch seine Rückkehr in die Privatwirtschaft verkündet. "Hartwig Löger hat mich letzte Woche darüber informiert, nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung zu stehen. Seine persönliche Entscheidung, die ich bedauere, ist zu respektieren", erklärte Kurz dazu gegenüber der APA.



Der mit der Regierungsbildung beauftragte ÖVP-Chef, der seit dieser Woche Koalitionsverhandlungen mit den Grünen führt, lobte zugleich die "sehr erfolgreiche Arbeit" von Löger als Finanzminister. "Wir haben erstmals seit 60 Jahren ein Nulldefizit erreicht und mittlere sowie kleinere Einkommen entlastet. Dafür möchte ich Hartwig Löger aufrichtig danken", so Kurz.



Löger war zuletzt in der Casinos-Causa ins Visier der Ermittler geraten. Vorwürfe, wonach er vom kolportierten "FPÖ-Novomatic-Deal" rund um Postenbesetzungen für den Casinos-Vorstand gewusst habe, wies Löger zurück.



Blümel als neuer Finanzminister?

Wer in der kommenden Regierung unter dem wahrscheinlichen Kanzler Kurz das Amt des Finanzministers oder der Finanzministerin übernimmt, ist nun offen - zumindest offiziell. Denn hinter verschlossenen Türen gilt mittlerweile Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel als einer der heißesten Kandidaten für den Posten. Ministererfahrung hat er ja bereits. Unter Türkis-Blau war er Kultur- & Medienminister.

Der Chef der Wiener ÖVP ist ein enger Vertrauter von VP-Chef Sebastian Kurz, war in der türkis-blauen Regierung Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator. Der Sprung ins Finanzministerium wäre der logische Karriereschritt für den studierten Philosophen.



Kurz ließ sich dazu vorerst nicht in die Karten blicken. "Was die Zusammensetzung der zukünftigen Bundesregierung betrifft, werden die personellen Entscheidungen am Ende von Koalitionsverhandlungen getroffen", so der ÖVP-Chef am Mittwochnachmittag.