Lögers Digitalsteuer soll 60 Millionen Euro bringen

Wien, Frankfurt, New York. Die ab 2020 in Österreich geplante neue Digitalsteuer ist auch international Thema. So berichtet nicht nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sogar in der New York Times ist der Vorstoß von Kanzler Sebastian Kurz Thema.

Frankreich. Österreich folgt Frankreich, das eine solche Steuer im Frühjahr beschließen und rückwirkend mit 1. 1. 2019 in Kraft setzen will.

Finanzminister Hartwig Löger hat schon ganz bestimmte Vorstellungen: Besteuert werden mit 3 % Werbeumsätze von Unternehmen, die Umsätze jenseits der 750-Millionen-Grenze haben. Damit wären Google, Facebook usw. betroffen – nicht aber österreichische Unternehmen. Besteuert werden soll aber auch der Datenhandel – Einnahmen von 60 Mio. sind vorgesehen.

Löger hatte sich bemüht, die Digitalsteuer EU-weit einzuführen – doch Länder wie Malta, Irland, Niederlande haben blockiert.