Löst SIE das Ibiza-Rätsel?

Die Täter hinter Ibiza sind eine Mischung aus Kriminellen, Anwälten und Glamour-Ladys mit Kontakten zur FPÖ-Spitze.

Wien. Fakt ist: Die schöne Wiener Maklerin Irena Markovic war seit Jahren sowohl mit Ex-FPÖ-Chef HC Strache sehr eng befreundet als auch mit Ex-Klubobmann Johann Gudenus und einem weiteren hohen FPÖ-Politiker. Man verkehrte regelmäßig.

Sie und ihr Ehemann, ein millionenschwerer österreichischer Immobilienmakler mit Wohnsitz in einem Luxuspenthouse im Nobelhotel am Wiener Ring, wussten seit Monaten, wer hinter dem Ibiza-Video steckt. Beide kannten alle Namen, wussten alle Details. Doch sie schwiegen: „Eine proaktive Mitteilung der Maklerin oder ihres Mannes hätte möglicherweise die Veröffentlichung des Videos verhindert“, so die Aufdecker-Plattform EU-Infothek. Selbst bei ihrer ersten Einvernahme im Sommer sagte die Frau nicht, dass sie sogar ein zweites Video zur Ibiza-Affäre auf ihrem Handy hat.

Schreiduell. Erst ein lautstarker (Eifersuchts-)Eklat in den frühen Morgenstunden des 14. September im Penthouse des Multimillionärs brachte, wie berichtet, die Polizei auf die Spur: Damals wurde vom Hotelpersonal die Polizei gerufen. Der Unternehmer hatte lautstark seine junge Ehefrau bedroht und gegen die Tür getreten. Außer sich vor Wut schrie er auch, dass er „über das Ibiza-Video auspacken“ werde.

Paris Hilton. Der 50-Jährige ist erst seit dem Frühjahr 2019 mit der Maklerin verheiratet. Er ist Immobilienunternehmer. Sein Firmennetzwerk reicht von den Virgin Islands, der ­Dominikanischen Republik, Liechtenstein, Dubai bis in die Ukraine. Er lud Paris Hilton nach Österreich ein, brachte Hollywoodstar Steven Seagal nach Wien, ist meist mit zehn Bodyguards unterwegs.

Im Verhör mit der Polizei belastete er seine Frau schwer. Sie hingegen verweist darauf, dass sie von ihrem Ehemann mehrmals ermahnt wurde, ihre Informationen nicht an die Behörden weiterzugeben.

Erster Verdächtiger in Ibiza-Affäre packt aus

Edis S. packte vor der „Soko Ibiza“ umfassend aus. Er wurde aus der Haft entlassen.