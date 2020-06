Luder-Sager: Causa für ÖVP erledigt

Schwarz-grüne "Einheit" laut ÖVP-Klubobmann Wolf mit Koalitionsausschuss wieder hergestellt

Die Tiroler Volkspartei erachtet die Causa rund um den "Luder-Sager" des ÖVP-LHStv. Josef Geisler offenbar bereits als erledigt. Der Koalitionsausschuss vergangene Woche habe die "Einheit wieder hergestellt", war ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf am Montag am Rande einer Landesparteivorstandssitzung im APA-Gespräch überzeugt. Geisler habe sich im Ausschuss und in der Landesregierung erneut entschuldigt.

Die schwarz-grüne Zusammenarbeit im Landhaus sah Wolf durch den Vorfall nicht gefährdet: "Wir gehen davon aus, dass wir einen Koalitionspartner haben, auf den wir uns verlassen können", denn man habe in den vergangenen sieben Jahren "sehr gut regiert". Auch LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sitzt für Wolf fest im Sattel. Er ging davon aus, dass Felipe - nachdem heftige interne Kritik an ihr laut geworden war - auch nach der Vorstandssitzung des Regierungspartners am Dienstag noch grüne Frontfrau sein wird.

Wolf fügte außerdem noch hinzu: "Was Äußerungen von Bundespolitikern - egal welchen Couleurs - betrifft: Die werden wir nicht kommentieren". Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hatte am Sonntag kritisiert, dass die Tiroler ÖVP ein Problem mit "strukturellem Sexismus" habe.