Lunacek-Rücktritt: So reagiert das Netz

Ohne Träne, aber doch sentimental ging ihr Rücktritt über die Bühne.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat am Freitag ihren Rücktritt bekannt gegeben. So reagiert das Netz:

#Lunacek "Bauernopfer" > bisher nicht gelungen, finanzielle Unterstützungen für KünstlerInnen aufzustellen. Kann eine StS natürlich nicht allein checken. — Johannes Huber (@Johannes_Huber1) May 15, 2020

Good to see that some politicians are still taking responsibility for their fuck ups. #Lunacek

Image by @extra_gold's Tobias. pic.twitter.com/PnvfLJKfoq — Georg????Hobmeier (@MercuryLegba) May 15, 2020

Es ist keine Schande zu scheitern. Regieren ist schon in normalen Zeiten eine 24/7 Herausforderung. Und in Coronazeiten umso mehr. #Lunacek geht laut Erklärung offenbar, weil Sie bei Kurz und Kogler gegen Regierungsmauern gerannt ist. — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) May 15, 2020

Schön, dass sie zumindest bei der Rücktrittsrede erkennt, dass Österreich eine Kulturnation ist und Künstler es gerade mehr als schwer haben. #Lunacek pic.twitter.com/uNv3kKOWVA — Y v i C a t h é (@YviCathe) May 15, 2020