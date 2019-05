M. war Anwalt von Straches Ex-Sicherheitsmann

Eine Woche nach der geplatzten Video-Bombe rund um die Ex-FPÖ-Spitzen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wird mehr und mehr über die Drahtzieher des Clips öffentlich. Der Wiener Anwalt Ramin M. hat mittlerweile die Mitwirkung gestanden.

Über seinen Rechtsvertre­ter Richard Soyer ließ M. am Freitagabend mitteilen, dass es sich „um ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt“ handelte, „bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden“. M. stellt sich also als eine Art Enthüllungsjournalist dar – als der er bis dato ­jedenfalls nicht auffiel. Strafbares Verhalten oder Mitwirkung an solchem liege nicht vor. Im Übrigen sei „ein verdeckter Kameraeinsatz im Enthüllungsjournalismus zur Aufdeckung von Missständen zulässig“.

M. war Anwalt von Straches Ex-Security

Nun berichtet das "Profil", dass ausgerechnet ein ehemaliger Sicherheitsmann von Strache Verbindungen zu M. hat. "Ich habe M. in mehreren Fällen als Anwalt beschäftigt", sagt der Ex-Mitarbeiter. 2011 soll er zum ersten Mal als sein Rechtsbeistand aufgetreten sein - in einem privaten Fall. In den folgenden Jahren war M. dann aber immer wieder für ihn tätig, so auch in einem Verwaltungsstrafverfahren. Daran sei aber nichts Verwerfliches, betont der ehemalige Mitarbeiter des Ex-FP-Chefs.

Spekulationen, dass er etwas von Ibiza-Affäre gewusst hätte, erteilt er sofort eine Absage. Er war im Juli 2017 nicht einmal auf der Baleareninsel. "Wir haben Strache nur zum Flughafen Schwechat gebracht und dort abgeliefert. Bei privaten Reisen waren wir nie dabei. Ich will in diese Sache nicht hineingezogen werden, ich habe damit nichts zu tun", wird er zitiert.