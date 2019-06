Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein holt einen alten Hasen in ihr Team. "Ich habe Manfred Matzka gebeten, mich als persönlicher Berater im Bereich Organisation, Koordinierung, Stabsstellen und Personal operativ zu unterstützen. Er hat mir zugesagt und nimmt mit Beginn der kommenden Woche seine Tätigkeit auf", so Bierlein in einer Stellungnahme.

Er ist freilich kein Unbekannter. Er diente bereits als oberster Beamter und Präsidialchef sowohl unter VP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel als auch SP-Kanzler Werner Faymann. Außerdem gilt er als renommierter Verfassungsjurist, Organisations- und Dienstrechtsexperte.