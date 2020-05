Maskenball im Hohen Haus: Start für Budget-Debatte

Der SPÖ ist die opulente Budgetdebatte nicht genug. Sie bringt auch noch eine "Dringliche Anfrage" in der heutigen Nationalratssitzung ein, in der sich die Sozialdemokraten ein weiteres Mal auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einschießen wollen.

Klubvize Jörg Leichtfried warf dem Regierungschef am Dienstag in einem Pressegespräch etwa vor, die Unternehmen in der Coronakrise in Verzweiflung zu bringen. In Deutschland warteten diese 48 Stunden auf ihr Geld, in Österreich brauche man schon 48 Stunden zum Ausfüllen der Formulare.

Insgesamt kann Leichtfried auch nicht nachvollziehen, warum welche Regeln gelten. Dabei bezieht er sich etwa auf das Öffnen der Grenzen gegenüber der Schweiz, während jene zu Slowenien zu bleiben. Dies könne keine gesundheitspolitischen Gründe haben, sondern bediene nur Lobby-Interessen.

Video zum Thema: Budget-Debatte: Das sagt Meinl-Reisinger Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In den 28 Detailfragen geht es dann weniger um Aufklärung als ums Ersuchen von Schuldeingeständnissen oder um Erläuterungen von Regierungsentscheidungen, beispielsweise warum das Arbeitslosengeld nicht erhöht wird oder warum gerade um 23 Uhr Sperrstunde in der Gastronomie ist. Schließlich soll der Kanzler noch einschätzen, wie viele Unternehmen im heurigen Jahr noch in Insolvenz gehen.