Mega-Gage von OMV-Chef wird jetzt Fall fürs Parlament

Zu Seeles Millionen-Gehalt bringt SPÖ-Abgeordneter Drozda eine parlamentarische Anfrage ein.

OMV-Chef Rainer Seele ist mit einer Gage von 7,24 Mio. Euro der bestverdienende Manager Österreichs. Eine Analyse der Arbeiterkammer zu den Vorstandsgehältern 2019 in ATX-Unternehmen hat das vor Kurzem deutlich gemacht (siehe Tabelle). Umgerechnet verdient Seele pro Tag knapp 20.000 Euro. Der Staat ist über die ÖBAG mit 31,5 % an der OMV beteiligt.

Seeles Gage wird jetzt ein Fall fürs Parlament. Der SPÖ-Abgeordnete Thomas Drozda wird dazu eine Anfrage an Finanzminister Blümel einbringen – betreffend „Saus und Braus des OMV-Vorstandes auf Kosten der Steuerzahler“, wie es in dem ÖSTERREICH vorliegenden Text heißt. „Halten Sie eine Tagesgage für einen Vorstand der OMV von 20.000 Euro für vertretbar?“, will Drozda von Blümel wissen. Und ob der Finanzminister für eine Begrenzung der Vorstandsgagen in Firmen mit Bundesbeteiligung eintrete? Übrigens: Auch Gerhard Roiss, seit 5 Jahren nicht mehr OMV-Chef, erhielt vom Unternehmen 2019 noch 3,13 Mio. Euro (Platz 10 im Gagen-Ranking) dank eines Long-Term-Vergütungsprogramms.

Spesen

Die Anfrage wird auch Bezug nehmen auf Spesen-Vorwürfe an Seele (Stichwort Privatjet auf Firmenkosten, eine interne Revision entlastete Seele): Ob Blümel und ÖBAG-Chef Thomas Schmid den Revisionsbericht kennen, fragt Drozda. Und, falls ja: „Stimmt es, dass der Bericht von einem engen Mitarbeiter Seeles verfasst wurde?“