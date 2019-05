Mega-Sponti-Demo in Wien: Tausende fordern Neuwahlen

Die Teilnehmer der Demonstration der Regierungsgegner am Wiener Ballhausplatz ist am Samstag im Laufe des Nachmittag nach und nach angewachsen. Gegen 15.00 Uhr hatten sich etwa 5.000 Teilnehmer eingefunden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer dem ORF.

Bis dato verlief die Kundgebung "lautstark, aber ruhig", so Maierhofer: "Wir hoffen, dass es so bleibt."

Die Menge vor dem BKA fordert Neuwahlen. Und tanzen dann zum neuen “Bello Ciao“: “Ibiza“ von den Venga Boys. #Strachevideo pic.twitter.com/4gXYDy1pu2 — Christian Bartlau (@chbartlau) 18. Mai 2019

Auf Transparenten forderten die laut Polizei rund 5.000 Demonstranten "Rücktritt jetzt" und "Anklagebank statt Regierungsbank". Zwischen den Reden schallte aus den Lautsprechern "We're going to Ibiza" von den Vengaboys. Unterstützt wurden die Demonstranten von allen Oppositionsparteien, SP-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder stand hinter der Polizeiabsperrung vor dem Bundeskanzleramt gleich in der ersten Reihe.