"Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter". Ausnahmsweise nicht in Pink, sondern in Grün erstrahlte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstagabend. Auf Instagram postete die schwangere Parteivorsitzende ein Foto der Weihnachtsfeier der Pinken.

Xmas-Feeling pur

Dabei ließ es sich Meinl-Reisinger nicht nehmen in ein eher auffälligeres Outfit zu schlüpfen. Sie erstrahlte in einem grünen Sweater in Christbaum-Optik und zwei kleinen Weihnachtsbäumen auf dem Kopf.



Mit diesem Outfit war Weihnachtsstimmung auf jeden Fall garantiert. "Weihnachtsstimmung: 200 %", postete sie zum Bild. Das glauben wir sofort.

© Instagram/Meinl-Reisinger

Baby Nr. 3 im April

Einmal noch wird im Hause Meinl-Reisinger Weihnachten zu viert verbracht, bevor die Neos-Chefin im April Baby Nr. 3 erwartet. Was beim Fest mit Freunden und Familie in der Steiermark kredenzt wird? „Wenn es nach meinen Kindern geht, Kekse und Lasagne. Aber ganz ehrlich: Wahrscheinlich machen wir einen Tafelspitz. Alkohol gibt es für mich jedenfalls keinen“, lacht Beate Meinl-Reisinger im MADONNA-Talk. Nach dem nachmittäglichen Spaziergang und vor der Bescherung wird gesungen: „Mittlerweile sogar schon mit instrumentaler Begleitung meiner Kinder (6 und 9).“