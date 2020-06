Merkel verteilt Corona-Geld - Österreich wartet noch

Nicht weniger als 130 Milliarden Euro will jetzt Kanzlerin Angela Merkel unter den Deutschen verteilen: Mit diesem Mega-Paket will Berlin die Konjunktur ankurbeln. Für jedes Kind gibt's 300 €.

Was österreichischen Familien schon seit dem 1. Jänner 2019 hilft, soll nun auch eine massive Unterstützung für deutsche Eltern sein: Im in der Nacht auf heute beschlossenen Konjunkturprogramm gegen die Corona-Krise packte die deutsche Bundesregierung auch einen 300 € hohen Zuschuss für jedes Kind. Zum Vergleich: In Österreich gilt bereits, dass für jedes Kind 1500 € pro Jahr an die Eltern ausbezahlt werden. In Deutschland wird dieses Krisen-Kindergeld ein Einmalbetrag sein, berichtet die "Bild". Und: Auch Sozialhilfeempfänger bekommen diese Leistung.

Den stärksten Turbo für das Überwinden der Wirtschaftskrise erhofft sich die Bundesregierung in Berlin durch eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer: Sie wird für sechs Monate von 19 % auf 16 % gesenkt, der niedrigere Steuersatz wird von 7 auf 5 % reduziert, der Staat wird dadurch 20 Milliarden an Einnahmen verlieren. In Österreich bleibt der Mehrwertsteuersatz noch bei 20 %. Aus Regierungskreisen kam aber die Information, dass in der türkis-grünen Koalition aktuell "intensiv über ein Konjunkturpaket verhandelt" werde.

Im 130-Milliarden-Paket der deutschen Bundesregierung ist übrigens auch eine zweijährige Preisbremse für die Besteuerung des Stromverbrauchs festgesetzt. Dazu kommt auch eine Garantie, dass die Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 2021 nicht über 40 % steigen dürften.