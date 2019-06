'Migrantenpartei' will mit Bißmann in Wien antreten

Die vom türkischstämmigen Arzt Turgay Taskiran gegründete Liste Gf W - bekannt geworden als "Migrantenpartei" - wagt 2020 einen zweiten Anlauf bei der Wien-Wahl. Diesmal als "Soziales Österreich der Zukunft" (SÖZ). Dafür will man auch die wilde Abgeordnete Martha Bißmann gewinnen. In ÖSTERREICH zeigt sie sich offen: "Ich werde über das Angebot nachdenken, kann mir ein Wahlbündnis vorstellen." Bei der Nationalratswahl will sie auf jeden Fall mitmischen.