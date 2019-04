Mikl-Leitner trifft David Hasselhoff

Seit Samstag ist Knight-Rider- und Baywatch-Star David Hasselhoff (66) bereits – mehr oder weniger geheim – in Wien. Gestern lüftete er das Geheimnis: Der Schauspieler und Sänger ist das neue Gesicht des Sportwettenanbieters Admiral. Bei der Präsenta­tion im Novomatic Forum schwelgte „The Hoff“ hauptsächlich in Erinnerungen an Wien. Sportwetten findet er ebenfalls großartig. „Ich habe selbst oft gewettet und sogar einmal einen Rugby-Jackpot mit einer 40:1-Quote geknackt. Meine Frau Hayley hat mir damals den Tipp gegeben, auf wen ich setzen soll. Da wusste ich, dass ich sie heiraten werde“, scherzte er im Talk mit ÖSTERREICH.

Auch über eine geplante Neuauflage von Knight Rider als Kinofilm sprach Hasselhoff, der bereits in Verhandlungen mit einem Studio dafür ist. Davor plauderte der Star noch mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner für oe24.TV.

© TZOE/Artner Hasselhoff im Talk mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Bei seiner Abreise aus Österreich traf Hasselhoff am Flughafen in Schwechat dann noch zufällig Johanna Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau war gerade auf dem Weg zu einem Arbeitstreffen in Brüssel.