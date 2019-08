Milliarden-Clan: Sie sind die reichsten Österreicher

Zell am See. Diese zwei Namen prägten die Autowelt – Porsche und Piëch. Seinen Vornamen bekam Piëch von seinem legendären Großvater Ferdinand Porsche, gemeinsam häufte der Porsche-Piëch-Clan mit Stammsitz im Salzburger Zell am See ein sagenhaftes Vermögen an: Der vielköpfige Autoclan hält die Mehrheit der Stimmrechte an VW – und vermehrte sein Vermögen laut aktuellen Trend-Ranking auf 37 Milliarden Euro. Niemand in Österreich hatte je ein so großes Vermögen.