Millionen-Erpressung gegen Mega-Konzern Red Bull!

Der bisher geheimgehaltene Wirtschaftskrimi spielt in Ankara, Fuschl und Wien: Wie nun Dokumente zeigen, die ÖSTERREICH zugespielt worden sind, wurde der Energydrink-Hersteller Red Bull vom Ex-Geschäftsführer in der Türkei eiskalt erpresst. Der Milliarden-Konzern von Dietrich Mateschitz sollte 17,7 Millionen Euro an den türkischen Manager auszahlen, und ihm auch noch fünf Jahre lang einen Monatsbezug von 30.000 € überweisen.

Gefälschte Mails über "Zahlungen an PKK"

Der Ex-Red-Bull-Boss in Ankara meinte, ein Druckmittel in den Händen zu haben: E-Mails, offenbar gefälscht, hätten belegen sollen, dass Red Bull hohe Beträge an die kurdische Terrororganisation PKK bezahlt. Der Energydrink-Hersteller wollte sich in einem Schiedsverfahren in der Schweiz mit dem Ex-Geschäftsführer einigen und suchte in Ankara nach Hilfe, um beim Schiedsverfahren vor der International Chamber of Commerce ebenfalls gute Karten auf den Tisch legen zu können.

© Getty

Die türkische Hauptstadt Ankara

Über den Militärattaché in Ankara konnte Red Bull im Sommer 2012 mit dem vor Ort stationierten Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Kontakt aufnehmen: Der langjährige Nachrichtendienstmitarbeiter holte Infos über den türkischen Ex-Red-Bull-Geschäftsführer F. ein. Zitat aus einem Aktenvermerk: "Hinter F. steht Z., der Finanzchef der AKP." Die AKP ist die stärkste Fraktion im türkischen Parlament, ihr Parteivorsitzender ist der türkische Präsident Recep Tyyip Erdogan. Red Bull hatte also nicht wirklich schwache Kontrahenten.



Aus den geheimen Akten: Red Bull sollte 17,7 Millionen Euro zahlen

"Vernichtung" von Red Bull angedroht

Der in der Türkei einflussreiche AKP-Finanzchef Z. hätte wenig später bei einem Treffen mit dem BVT-Beamten auch sofort mit der "Vernichtung" von Red Bull gedroht, falls der Konzern nicht zahle. Und F. kündigte "zollrechtliche und steuerrechtliche Probleme" an, falls keine Einigung zustande käme. Der BVT-Mitarbeiter in Ankara schrieb dazu einen detaillierten Aktenvermerk, den er am 2. November 2012 persönlich in der Red-Bull-Zentrale in Fuschl abgab - eine höchst ungewöhnliche Vorgangsweise.

© Red Bull

Die Red-Bull-Zentrale in Fuschl am See

Red Bull sah die gefälschten E-Mails als massive Belastung - und hatte noch ein Problem: Beim für Mitte Jänner angesetzten Schiedsverfahren sollte der BVT-Mitarbeiter als Zeuge aussagen, doch der Beamte weigerte sich. Was nicht unlogisch ist: Immerhin wäre seine Identität aufgeflogen und außerdem wollte der Nachrichtendienstler mit einem privaten Rechtsstreit nichts zu tun haben.

Politische Intervention in Akt vermerkt

In dieser Situation wandte sich das Management von Red Bull an die Politik: Der damalige ÖVP-Klubchef Karlheinz Kopf soll laut einem ÖSTERREICH vorliegenden Aktenvermerk vom 14. Dezember 2012 beim Kabinettschef der Innenministerin, Michael Kloibmüller, interveniert haben. Der Zweck: Der BVT-Mitarbeiter in Ankara soll doch noch für das private Unternehmen Red Bull beim Schiedsverfahren in der Schweiz aussagen. Ein weiterer Zeuge aus dem BVT meint, dass auch Michael Spindelegger für den Mateschitz-Konzern aktiv geworden sei. Das Red-Bull-Management bestreitet gegenüber ÖSTERREICH gar nicht, um politische Hilfe angesucht zu haben: "Zur Wahrung unserer Interessen in der Türkei war es ausweglos, Vertreter des BMI und des Parlaments zu informieren."

Kabinettschef Michael Kloibmüller befahl dann auch am 16. Jänner 2013 um 09.30 Uhr den BVT-Beamten aus Ankara zum Rapport über die "Causa Red Bull". In 35 Minuten war das Thema besprochen - und der BVT-Beamte wurde wenig später "aus Schutzgründen" aus der Türkei abgezogen . . .

Red Bull hat das Schiedsverfahren in der Schweiz sowie den Rechtsstreit in der Türkei gewonnen, weitere Verfahren zu dieser Causa seien noch immer anhängig.

Die Stellungnahme von Red Bull