Millionen stürmten am Sonntag unsere Parks

Die Lockerungen starten eigentlich erst, doch schon jetzt sind immer mehr Menschen unterwegs.

Noch gelten strenge Abstandsregeln. Eigentlich ist die Bevölkerung angehalten sich verstärkt daheim aufzuhalten. Eine Analyse der Mobilfunkdaten zeigt aber: Wir bewegen uns immer mehr.

Vor zwei Wochen zeigten die Daten spektakulär: 62% der Österreicher bleiben daheim. Sie bewegten sich nur mehr in einem Radius von einem Kilometer rund um ihren Wohnort, erledigten also nur das Notwendigste.

ÖSTERREICH führte am Wochenende den Reality-Check durch: Bis zu 26 Grad (Bad Gleichenberg in der Steiermark) – Frühlingsgefühle erwachen trotz der drückenden Corona-Krise. Der Sonnenschein trieb die Menschen aus ihren Häusern, man bekam fast den Eindruck es ist ein normales Jahr ohne Pandemie.

© TZOE/Moni Fellner

Dichter Radverkehr

Corona was? Auf der Prater Hauptallee herrschte reges Treiben.

Lokalaugenschein in Wien im Prater: Schon in der der Früh herrscht dichter Fahrradverkehr auf der Hauptallee. Am Vormittag machen es sich viele Familien auf den Wiesen auf Picknickdecken bequem.

© TZOE/Moni Fellner

© TZOE/Moni Fellner

Lange Schlange vor einem Eissalon am Schwedenplatz.

Ein paar U-Bahn-Stationen weiter auf der Donauinsel herrscht um 14.30 Uhr Hochsommer. Männer in Neon-Badehosen, Frauen im Bikini – manche springen ins Wasser (Wassertemperatur 15 Grad!). Tausende Menschen sind am Ufer, aber die meisten hielten den Sicherheitsabstand ein. Die Polizei patrouillierte.

Der ultimative Corona-Test beginnt am 1. Mai. Dann, wenn wir Familie und Freunde wieder sehen dürfen, wird sich zeigen ob die Infektionen nach oben schnellen.

© TZOE/Raunig

Nicht nur in Wien war viel los. Auch am Wörthersee waren die Menschen unterwegs.