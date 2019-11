FPÖ-Abgeordneter Andreas Mölzer sieht "dynamisches Element bei Kickl" und rechnet mit Parteiausschluss von Strache.

Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Andreas Mölzer sorgt auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) und in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Dienstagsausgabe) für neuen Zündstoff in der Diskussion um die Parteiführung bei der FPÖ.

Angesprochen auf die Doppelspitze mit Norbert Hofer und Herbert Kickl sagt Mölzer: "Die Dinge werden sich relativ rasch klären. Und dann wird die FPÖ zwangsläufig das machen, was sie jahrelang gemacht hat, nämlich eine Oppositionspartei sein. Kickl ist der richtige Mann, der den Oppositionskurs vorantreiben wird. Er ist der geborene Oppositionspolitiker."Hofer werde zwar "auf absehbare Zeit Parteichef bleben", aber das "dynamische Element ist dann zwangsläufig bei Herbert Kickl", so Mölzer.Mölzer rechnet im Gespräch auf oe24.TV auch mit einem Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache: „Er arbeitet selber heftig an seinem Parteiausschluss. Das wird sich keine Partei bieten lassen, weil die Arbeit als Oppositionspartei dadurch auch behindert wird. Wenn es so weitergeht, wäre der Parteiausschluss logisch.“