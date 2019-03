Mosers Plan: Asyl-Haft bis zu 18 Monaten

Wien. „Dass es in 15 Staaten diese Maßnahme gibt, zeigt, dass unsere Bevölkerung hier noch nicht hinreichend geschützt ist“, verteidigte auch Justizminister Josef Moser die geplante Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber. Allerdings: Ein Parteiengipfel mit der SPÖ endete am Donnerstag mit einer klaren Abfuhr. Damit kann das Verfassungsgesetz vorerst nicht beschlossen werden. Doch was plant ­Moser konkret?

ÖSTERREICH liegt ein ­Ministeriumspapier vor:

Verfassungsänderung: Konkret ist vorgesehen, in der Verfassung („Schubhaft soll eine beabsichtigte Ausweisung oder Auslieferung ­sichern“) das Wort „beabsichtigt“ zu streichen: Dann könnten „Gefährder“ auch ohne unmittelbar bevorstehende Abschiebungen inhaftiert werden.

(gü)