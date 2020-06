Mysteriöser Countdown: Kommt jetzt ein neues Ibiza?

Die Homepage Formentera kündigt für morgen Samstag neue Enthüllungen an.

Ein mysteriöser Countdown , der am morgigen Samstag endet, sorgt derzeit für jede Menge Aufregung im Netz. Dabei zu sehen sind Fotos von Kanzler Kurz, der falschen Oligarchen-Nichte aus dem Ibiza-Video, Bilder vom Schreddern und von Kokain-Linien. Im Hintergrund ertönt das Lied „I ain’t got nobody“ der Jazzsängerin Marion Harris.

© Screenshot

Was steckt dahinter?

Doch was steckt dahinter? Handelt es sich hierbei nur um einen Gag oder werden am Samstag tatsächlich neue Enthüllungen präsentiert? Manche User sehen bereits Parallelen zur Ibiza-Affäre und vermuten nun sogar ein Ibiza 2.0. Dazu passt auch der Name der Seite formentera.casa – Formentera ist wie Ibiza eine Insel der Balearen.

Wie die Auswahl der Fotos vermuten lässt, liegt der Fokus der Seite dabei ganz deutlich auf Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auf einem Bild ist der ÖVP-Chef auch mit dem damaligen US-Außenminister John Kerry zu sehen.

© Screenshot

Was wirklich am morgigen Samstag um 6 Uhr enthüllt werden soll, ist bisher noch völlig unklar. Derzeit deutet allerdings alles darauf hin, dass es sich dabei nur um einen Gag oder um eine weitere Verschwörungstheorie handelt.