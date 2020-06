In einem Pressestatement berichtet Nationalratspräsident Sobotka über die rechtlichen Einschätzungen zum Ibiza-Video.

Der Ibiza-U-Ausschuss könnte das Video nun in voller Länge direkt vom mutmaßlichen Drahtzieher der Affäre, dem untergetauschten Detektiv Julian H. bekommen. Dessen Anwalt hat Sobotka das Video in einem Schreiben angeboten.

Ab das Parlament das Video annimmt, soll heute, Montag, in einer Sitzung der Fraktionsführer geklärt werden – Sobotka hat bereits letzte Woche ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches heute im Pressestatement präsentiert wird. Der ursprünglich geplante Termin für die Entscheidung, ob das Video angenommen wird, wurde von Freitag auf heute Vormittag verschoben, weil Sobotka am Freitag keine Zeit habe, hieß es am Donnerstag spätabends.

"Komplexe Auswertung"

Die Tatsache, dass das Video schon Ende April von der Soko Tape sichergestellt wurde, dem U-Ausschuss aber noch nicht übergeben wurde bzw. nicht einmal klar ist, wann dies der Fall sein wird, hat diese Woche für große Aufregung gesorgt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte im U-Ausschuss erklärt, dass die Auswertung lange dauerte, weil sie komplex war - und dass die Staatsanwaltschaft für die Weitergabe zuständig sei.

