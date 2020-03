FPÖ-Landtagsabgeordneter feierte trotz Ausgangsbeschränkungen mit drei anderen Personen in einem Vereinslokal eine Corona-Party. Zunächst entschuldigte er sich für den Vorfall. Jetzt tritt er zurück.

Die Polizei hat am Samstagabend eine "Corona-Party" in Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) beendet. Nach einer anonymen Anzeige ertappten die Beamten vier Männer im Alter von 26 bis 37 Jahren in einem Vereinslokal. Unter den Partygästen, die Musik spielten und Pizza bestellten, war auch der FPÖ-Landtagsabgeordnete Gerhard Hirschmann wie "Kleine Zeitung" schreibt. Zunächst entschuldigte er sich nur für den Vorfall - nun gab er seinen Rücktritt bekannt. Sein Mandat wird somit an die nächstgereihte Kandidatin der Wahlkreisliste, Helga Kügerl, übergehen.