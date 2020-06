Nach Heereswirbel: Tanner muss nun ins Parlament

Aufregung um Heeresreformpläne und Kasernen geht weiter. Tanner muss Erklärung abgeben.

Der Nationale Sicherheitsrat sucht noch einen Termin. In dem streng geheimen Gremium muss Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ihre Reformpläne, die seit Tagen für Aufregung sorgen, erklären. Die Oppositionsparteien werfen der VP-Ministerin vor, die militärische Landesverteidigung aufzugeben. Sie schließt das aus. Tanner muss nun auch am Dienstag im Rahmen einer Sondersitzung im Par­lament eine Erklärung abgeben. Ihre Reformpläne – teilweise Umschichtungen von der Militarisierung hin zur Cyberabwehr – werden offenbar auch in ihrem eigenen Ressort abgelehnt.

Kasernen

Für zusätzlichen Wirbel sorgte, dass Tanner zunächst Schließungen von Kasernen ausgeschlossen hatte und diese nun doch für möglich hält.