Nach Hochzeit: Jetzt spricht Kneissl zur Putin-Einladung

Der Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf Kneissls Hochzeit vor einer Woche sorgte international für Wirbel. Im ORF-Radio sprach nun Außenministerin Kneissl erstmals über die Einladung an Putin nach Gamlitz.

Den Besuch der Hochzeit von Kneissl in Gamlitz deklarierte er gestern in Sotschi als „streng privat“. Das Außen­ministerium von Kneissl hatte die Anwesenheit von Putin in der Steiermark zwar auch als privat, aber auch als „Arbeitsbesuch“ erklärt.