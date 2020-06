Am Montag ist er wegen der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Favoriten zum Gespräch im Außenministerium "eingeladen".

Am Montag wird Außenminister Alexander Schallenberg den türkischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenamt „einladen“. Kanzler Sebastian Kurz erklärt: „Wir werden nicht zulassen, dass Konflikte von der Türkei nach Österreich hineingetragen und gewaltsam auf unseren Straßen ausgetragen werden. Es ist wichtig, hier eine Politik der null Toleranz auszuüben und unsere Demokratie sowie unseren Rechtsstaat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen.“ Die „Dokumentationsstelle für den religiös motivierten politischen Extremismus (politischer Islam)“ werde „noch im Sommer die Arbeit aufnehmen“.

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) haben am Freitag die Zusammenstöße zwischen kurdischen und türkischen Aktivisten in Wien verurteilt, ohne dabei Partei für eine Seite einzunehmen. Nehammer betonte in einer schriftlichen Stellungnahme, er habe "absolut keine Toleranz" dafür, wenn versucht werde, türkische Konflikte auf Österreichs Straßen auszutragen.



Zuvor am Samstag hatten FPÖ-Chef Norbert Hofer und der Wiener Landesparteiobmann Freiheitlichen, Dominik Nepp, Nehammer wegen der Ausschreitungen zum Handeln aufgerufen.



In den vergangenen Tagen war es in Wien-Favoriten wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits mit türkisch-ultranationalistischen und rechtsextremen Gegendemonstranten andererseits gekommen. Es gab Verletzte, Festnahmen und Sachschäden. Eine weitere Kundgebung am frühen Samstagabend, die am Columbusplatz begann und später Richtung türkische Botschaft in Wien-Wieden führte, verlief zunächst ruhig.