Nach Kritik an Regierung: Christoph Waltz legt nach

Christoph Waltz sorgte diese Woche für große Aufregung. Im Interview mit der „Welt“ nahm sich der gebürtige Wiener mit deutscher und österreichischer Staatsbürgerschaft kein Blatt vor den Mund: Ja, er leide an Österreich, so Waltz auf die (etwas suggestive) Frage des Welt-Reporters, denn: „Ich finde die politischen Entwicklungen besorgniserregend.“

Waltz meint, das stellte er dann klar, die Regierung von Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ), die er für populistisch hält. Waltz: „Vieles von der gegenwärtigen Stimmung hat zwar auch vorher sicher existiert. Nur hat es jetzt einen Ausdruck.“

Nach Österreich, so Waltz, könne man derzeit „ja auch gar nicht hin“. Er gibt aber zu. „Ich entnehme das Tagesgeschehen ja nur der Presse, erlebe es nicht selbst – ein Riesenunterschied.“

Dystopische Zukunft

Im Interview mit Ö3 legt Waltz mit seiner Kritik nun nach. Man sei schon längst in einer dystopischen Zukunft (wie es in seinem neuen Film gezeigt wird) angekommen. Man würde dies aber nur aus der Entfernung erkennen. „Wenn es uns gelänge, eine Regierung zu finden, die im Interesse der Allgemeinheit – also für uns, statt irgendeinem seltsamen Umtrieb, von dem man nicht wirklich weiß, wo es uns zugutekommen soll, dann wären wir schon einen Schritt weiter“, so Waltz weiter.

Waltz macht derzeit in Deutschland Werbung für deinen neuen Film „Alita: Battle Angel“. Dieser lief am Donnerstag auch in den österreichischen Kinos an.

