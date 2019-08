Nach Neos & Grüne: Auch SPÖ legt Spenden offen

Konkret haben die Roten im Jahr 2018 insgesamt 747.062,44 Euro an Spenden erhalten. Davon flossen 269.544,74 Euro an die Bundes-, Landes- und Bezirksorganisationen, weitere 477.517,70 Euro kamen über SPÖ-Gemeindeorganisationen in die Kassen der Sozialdemokraten, so SPÖ-Manager Thomas Drozda.

Heuer weniger: „Im Jahr 2019 liegt bis dato die Spendensumme an die SPÖ-Bundesorganisation vor. Diese beläuft sich auf 18.175,25 Euro seit 1. Jänner 2019“, ließ die SPÖ weiters wissen. Dass die SPÖ alle Spender mit Namen und jeweiliger Spendensumme veröffentlicht – wie das etwa die NEOS tun –, ist allerdings nicht geplant.

Damit haben SPÖ, Grüne und Neos ihre Spenden veröffentlicht. Die FPÖ machte ungefähre Angaben, die ÖVP lehnte eine Offenlegung ab.