Nach 'Schlitzaugenvirus'-Sager: Petzner rudert zurück

So rechtfertigt er seine Aussage 'Schlitzaugen-Virus'.

Der Politikberater und frühere enge Mitarbeiter von Jörg Haider, Stefan Petzner, explodierte bei Wolfgang Fellners "Fellner LIVE!" am Dienstagabend: Stefan Petzner griff die chinesische Regierung an, kritisierte scharf das Handeln Pekings in der Corona-Krise. Der Politikberater wörtlich: "Was mich so ärgert: Niemand fragt nach den Schuldigen." Dann folgte noch eine emotionale und laute Abrechnung Petzners mit dem "Regime" in China: "China muss bezahlen, China muss den Wiederaufbau finanzieren. China muss nach dem Völkerrecht belangt werden."

Für heftige Kritik im Netz sorgte seine Aussage, dass das Coronavirus ein "Schlitzaugen-Virus" sei, so Petzner. Nun schreibt er in einer Klarstellung auf Facebook dazu, dass er diesen Begriff "im Sinne einer politischen Zuspitzung, Überzeichnung und Emotionalisierung" gewählt habe. Er wolle damit "auf die dahinter liegende Problematik der Rolle und Verantwortung Chinas im Konnex mit Covid-19 aufmerksam machen."

Er hatte zwar angenommen, dass es sich "um eine abwertende, negative mitunter auch beleidigende Ausdrucksform handelt." Ihm sei aber neu gewesen, dass die Beschreibung "Menschen mit Schlitzaugen" als rassistische Bezeichnung für die Bevölkerung Chinas gilt. Wenn er das gewusst hätte, hätte er die Bezeichnung keinesfalls verwendet.

...